15-jähriger Jugendlicher in Weißenstadt vermisst: Wie die Polizei Wunsiedel mitteilt, wird seit Freitag (10. Juni 2022), 7.55 Uhr, der 15-jährige Oussama Ouni vermisst. Der Jugendliche sei in einer Jugendhilfeeinrichtung bei Weißenstadt im Fichtelgebirge (Kreis Wunsiedel) untergebracht und sei am Morgen aus der Einrichtung "entwichen", so die Polizei.

Die Polizei Wunsiedel bittet um Hinweise auf den Vermissten. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Aus Jugendhilfeeinrichtung verschwunden: Polizei auf der Suche nach 15-Jährigen

Es liegen aktuell auch keine Erkenntnisse vor, wo sich der Jugendliche genau aufhalten könnte, berichtet die Polizei weiter. Die Polizeidienststelle, die für den früheren Wohnort des Vermissten zuständig ist, unterstützt die Polizei Wunsiedel bei den Ermittlungen. Es sei anzunehmen, dass er sich in seinem ehemaligen sozialen Umfeld (Bereich Frankfurt am Main) aufhalten könnte.

So wird der Vermisste beschrieben:

Größe: ca. 178 cm

Augenfarbe: braun

Figur: schlank, sportlich

Haare: schwarz, lockig

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, werden gebeten, sich mit der Polizei Wunsiedel unter 09232 99470 in Verbindung zu setzen. Möglich ist auch die Nutzung des Online-Hinweisformulars der bayerischen Polizei.

