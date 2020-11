Eine Mutter will nur mit ihrer 16 Monate alten Tochter die Straße überqueren, als ein 22-jähriger Autofahrer sie plötzlich anfährt.

Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montagmittag, 16.11.2020, in der Wittelsbacher Straße Ecke Geschwister Scholl Straße in Selb im Landkreis Wundsiedel.

Beim Ausparken angefahren

Der 22-jährige Autofahrer wollte ausparken und musste dazu Rückwärtsfahren. Beim Anfahren fuhr er die Frau und ihr Kind an.

Hierdurch wurden die 35 Jahre alte Mutter und ihre Tochter leicht verletzt. Sie wurden daher vorsorglich zur Untersuchung in ein Klinikum der Region gebracht. Sachschaden entstand bei diesem Unfall augenscheinlich nicht. Gegen den 22-Jährigen wird seitens der Polizei Marktredwitz nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Einen ähnlichen Fall gab es im Kreis Miltenberg: Frau (56) mit Hund von Auto erfasst - beide tödlich verletzt