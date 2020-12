Bei einer Streifenfahrt am gestrigen Montagmittag (07.12.2020) in der Bayreuther Straße/Kirchstraße in Marktredwitz ist der örtlichen Polizei ein weißer Lkw aufgefallen. Darüber berichten sie am Tag danach in einer Pressemitteilung. Bei ihm war die Ladung auffällig schlecht gesichert.

Unter anderem ragte die Ladung nach hinten mehr als drei Meter hinaus und an den Seiten ragte sie ebenfalls deutlich über die Ladekante hinaus. Die vorgeschriebene Absicherung nach hinten fehlte gänzlich. Zudem befanden sich lose Teile auf der Ladefläche die lediglich mit Nägeln und Schrauben notdürftig gegen ein Verrutschen gesichert waren.

Marktredwitz: Lkw mit "katastrophaler Ladungssicherung" angehalten

Dem 58-jährigen Lkw-Fahrer aus Wiesau wurde anschließend die Weiterfahrt mit seinem Lkw untersagt. Er erhielt von den kontrollierenden Beamten eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung in Sachen mangelhafter Ladungssicherung. Der 58-Jährige musste an Ort und Stelle seine Ladung vom Lkw abladen.