Ein Paar aus Arzberg (Landkreis Wunsiedel), das sich zu diesem Zeitpunkt in Trennung befand, geriet am gestrigen Sonntagnachmittag (22. Mai) gegen 14.15 Uhr, in Streit. Die Außeinandersetzung entstand scheinbar auf die Frage, wie mit dem Sorgerecht für das gemeinsame Kind verfahren werden solle. Der 32-jährige Mann habe daraufhin einen Holzstuhl in Richtung seiner 33-jährigen Noch-Partnerin geschleudert.

Der Stuhl verfehlte die Dame glücklicherweise. Zudem habe der Mann seine Partnerin beleidigt und sie mit vulgären Äußerungen, wie "Schlampe" bezeichnet. Das alles geschah in der gemeinsamen Wohnung des Paares, in einem Mehrfamilienhaus in der Thiersheimer Straße. Eine hinzugerufene Streife der Polizei Marktredwitz nahm den Sachverhalt auf und führte mit dem 32-Jährigen ein eindringliches Gespräch hinsichtlich seines Verhaltens.

32-Jähriger beleidigt Freundin als "Schlampe" - Trennung eskaliert

Gegen den 32-Jahre alten Mann ermittelt die Polizei Marktredwitz, eigenen Berichten zufolge, nun unter anderem wegen eines Vergehens der versuchten gefährlichen Körperverletzung und wegen eines Vergehens der Beleidigung.

