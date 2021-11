In einem Supermarkt in Selb im Landkreis Wunsiedel ist es am Donnerstagabend (4. November 2021) zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken zufolge fand der Überfall gegen 20.30 Uhr statt.

Derzeit befinde sich der Täter auf der Flucht und trage sowohl ein Messer als auch einen Elektroschocker bei sich. Die Polizei sei mit starker Besatzung vor Ort, um den Flüchtigen zu fassen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.