Im Landkreis Wunsiedel ist es am frühen Dienstagmorgen (11. Januar 2022) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen: Ein Fußgänger kam dabei ums Leben.

Laut ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken ereignete sich der Unfall nahe Elisenfels, einem Gemeindeteil von Arzberg, an der Kreisstraße WUN18. Ein Fußgänger, der gerade mit seinem Hund Gassi ging, wurde am Fahrbahnrand von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er verstarb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.