Im oberfränkischen Thiersheim (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ist es offenbar zu einer folgenschweren Gewalttat gekommen. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizeipräsidium Oberfranken undStaatsanwaltschaft Hof wurde am Sonntag (5. März 2023) in einer Wohnung in Thiersheim eine Frau tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Hof und die Kriminalpolizei Hof ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Wie Präsidium und Staatsanwaltschaft berichten, meldete sich am Sonntagnachmittag ein 20-jähriger Mann über Notruf bei der Integrierten Leitstelle. "Er teilte mit, seine Mutter getötet zu haben", heißt es in der Pressemitteilung. Die ersten Einsatzkräfte fanden die Frau demnach tatsächlich leblos in der Wohnung vor. "Für sie kam jede Hilfe zu spät." Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Thiersheim: Frau (54) tot in Wohnung aufgefunden - Sohn wird Ermittlungsrichter vorgeführt

Die Polizeibeamten nahmen den 20-Jährigen widerstandslos fest. Gegen diesen besteht der Verdacht, seine 54-jährige Mutter bewusst und zielgerichtet getötet zu haben. "Nähere Einzelheiten zur genauen Tatausführung oder einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen können derzeit nicht mitgeteilt werden", erklären Polizei und Staatsanwaltschaft. "Die Ermittlungen werden mit Hochdruck vorangetrieben, werden jedoch voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen."

Der Pressemitteilung zufolge wurde der Tatverdächtige am Montagvormittag (6. März 2023) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ dieser Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Heranwachsenden, der nun in einer Justizvollzugsanstalt auf den weiteren Fortgang des Verfahrens wartet.