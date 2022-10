Auf der Staatsstraße bei Göpfersgrün fiel einer Streife der Polizei Marktredwitz am Dienstagvormittag gegen 11:10 Uhr ein Auto mit auswärtigem Kennzeichen auf. Das Fahrzeug fuhr wiederholt in Richtung rechter Seitenstreifen und drohte so, von der Fahrbahn abzukommen.

Auffällig war auch, dass der Wagen immer wieder gefährdend bremste. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem augenscheinlich sehr jungen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorweisen.

Augenscheinlich auf Drogen - Polizei zieht 16-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann erst 16 Jahre alt war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Erziehungsberechtigten verständigt.

Wegen des augenscheinlichen Drogenkonsums des Minderjährigen wurde bei ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Polizei Marktredwitz ermittelt nun gegen den 16-Jährigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Aus der Region: Lkw-Reifen fliegt über Fahrbahn - Autofahrer erheblich verletzt

Vorschaubild: © Alexander G. Walther/Polizei Oberfranken