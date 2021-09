Am Dienstag, 07.09.21 gegen 18.00 Uhr, fiel einer Fahndungssteife der Grenzpolizeiinspektion Selb auf der A93 ein Porsche mit einer Zulassung aus der Oberpfalz auf. Beim Versuch, eine Kontrolle durchzuführen flüchtete der männlich Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und fuhr an der Anschlussstelle Thiersheim von der Autobahn, wie die Grenzpolizei Selb mitteilte.

Die Streifenbesatzung folgte dem Fahrzeug in Richtung Thiersheim. Der flüchtende Fahrer bog am Ortseingang von Thiersheim auf die Straße nach Braunersgrün ab. Zwischen den Ortschaften bremste der Flüchtige plötzlich ab, sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete in ein angrenzendes Maisfeld.

Fahrer springt aus Auto und rennt in Maisfeld

Offensichtlich hatte er erkannt, dass er die Polizeistreife nicht abschütteln kann. Der Beifahrer blieb vor Ort im Fahrzeug und konnte sofort festgenommen werden. Die Fahndung nach dem Fahrer mit mehreren Streifenbesatzungen der umliegenden Polizeidienststellen und einem Polizeihubschrauber führte trotzdem nicht zur Festnahme.

Die Personalien des Flüchtigen konnten noch vor Ort ermittelt werden. Der Porsche wurde sichergestellt und zur Polizeidienststelle nach Selb abgeschleppt. Der Grund für die waghalsige Flucht konnte ebenfalls schnell ermittelt werden, der 31-jährige Tatverdächtige hat keinen Führerschein.

Die Grenzpolizeiinspektion Selb hat weitere Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die durch die Fahrweise des Fahrers des schwarzen Porsche Cayenne in Thiersheim und der näheren Umgebung gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Nummer 09287/ 956309-0 entgegengenommen.