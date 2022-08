Marktredwitz vor 25 Minuten

Mit Baumschnitt nicht zufrieden

Skurriler Polizeieinsatz: Unzufriedene Hobbygärtnerin sägt Ast ab und bemalt Baum

Zu einem skurrilen Vorfall ist es am Dienstag in Marktredwitz gekommen. Eine 69-Jährige geriet mit einem Mitarbeiter einer Gärtnerei in Streit. Da sie unzufrieden mit dessen Arbeit war, packte sie kurzerhand ihre eigene Säge aus.