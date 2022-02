Acht geschwächte Zwergfledermäuse werden derzeit von einer Mitarbeiterin des Naturparks Fichtelgebirge aufgepäppelt. Die Tiere würden gerade eigentlich lieber in ihrem Winterquartier schlummern - sie wurden aber von Unbekannten in einem zugeklebten Karton an einem Wanderparkplatz abgestellt. Insgesamt waren es 13 gewesen - fünf Fledermäuse kamen nicht durch.

"Sie sind noch sehr geschwächt", sagte Stefanie Jessolat, Gebietsbetreuerin beim Naturpark Fichtelgebirge, die die Überlebenden versorgt. Sie schliefen sehr viel, hin und wieder bekämen sie etwas Wasser und Mehlwürmer.

Fledermäuse in zugeklebtem Karton ausgesetzt: Fünf Tiere gestorben

Zwei Spaziergängern war am Sonntag (6. Februar 2022) der durchweichter Umzugskarton auf dem Parkplatz am Rand von Silberbach aufgefallen. Darin fanden sie kleine, pelzbraune Fledermäuse, die sich zusammenkuschelten. Die Zeugen riefen sofort den Naturschutzverband. Auch die Naturschutzbehörde am Landratsamt wurde über den Fund informiert. Anschließend wurde der Karton abgeholt und an eine Tierärztin übergeben.

"Ich bin da einfach fassungslos. Es ist ja völlig unnötig", ärgerte sich Stefan Schürmann, Fledermausexperte bei der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Wunsiedel. "Wenn sie nicht gefunden worden wären, wären sie alle tot. Es wäre ein Telefonanruf gewesen, dann hätten wir die Tiere abgeholt." Die Fledermäuse seien wohl bei zuletzt wärmeren Temperaturen aufgewacht, vermutete Schürmann. Dann seien sie vielleicht von jemandem abgefangen worden oder auch direkt in den Karton geflogen, den dann jemand zugeklebt haben könnte.

Zwergfledermäuse sind wie alle Fledermausarten besonders geschützt. Werden die Tiere beim Winterschlaf gestört, können sie wegen des vermehrten Energieverbrauchs durch das Aufwachen und einem mangelnden Nahrungsangebot sterben. Aus diesem Grund haben fünf der gefundenen Fledermäuse nicht überlebt.

Fledermäuse gefunden: So verhalte ich mich richtig

Die Naturschutzbehörde und der Naturpark zeigen sich ratlos über den Fall. "Warum waren die Tiere störend? Wer wusste sich nur so zu helfen, im Keller oder einem Gebäude gefundene, schlafende Mitbewohner in einen Karton zu setzen und am Parkplatz ihrem Schicksal zu überlassen? ", heißt es im Aufruf der Naturschützer.

Nun wird nach Zeugen gesucht, es steht eine Straftat im Raum. Wer möglicherweise beobachten konnte, wie Personen am südwestlichen Ortsrand von Silberbach einen Umzugskarton im Wald deponiert haben, wird gebeten, sich bei der Naturschutzbehörde zu melden. Die Tiere werden wohl noch bis April gepflegt und dann freigelassen.

Die Naturschützer appellieren dringend, Fledermäuse nicht unnötig zu stören. Wenn möglich sollte man den Tieren aus dem Weg gehen und warten, bis sie in den Frühlingszeit von alleine wieder ausfliegen. Sollten sich die Tiere doch an einem ungünstigen Ort befinden, bietet die untere Naturschutzbehörde im Landkreis Hilfe an. Betroffene können sich an Stefan Schürmann (09232/80-431) und Lisa Reiprich (09232/80-422) wenden. Unter den angegebenen Nummer ist auch außerhalb der Dienstzeiten an den Wochentagen sowie am Wochenende eine Fachkraft für derartige Fälle erreichbar.

mit dpa