Zu einer Auseinandersetzung ist es am Donnerstag (01. September 2022) in Selb (Landkreis Wunsiedel) gekommen.

Ein 22-jähriger Mann war am Donnerstagabend zwischen 20.30 Uhr und 0.15 Uhr bei seinem 40-jährigen Vater in einem Mehrfamilienhaus am Egerer Platz zu Besuch. Dabei zeigte der Sohn - Angaben des Vaters zufolge - reges Interesse an der 32-jährigen Freundin des Vaters. Dieses soll ihrerseits auch erwidert worden sein. So berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Selb: Familienstreit eskaliert

Es kam daher zum Streit und der Vater warf den Sohn daraufhin aus der Wohnung. Die 32-Jährige wolle sich nun zudem von ihrem Lebensgefährten trennen. Das artete ebenfalls in einen verbalen Streit aus.

Die hinzugerufenen Beamt*innen der Polizei Marktredwitz konnten bei Aufnahme des Sachverhalts zwar augenscheinlich keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten feststellen, dem betroffenen Trio hinsichtlich ihres familiären Problems aber auf die Schnelle auch keine passende Hilfestellung bieten.

Vorschaubild: © Pärchen, Streit, Verzweiflung, Beziehung, Beziehungskrise, Krise, Trennung, Liebe Symbolfoto: Rawpixel.com/Adobe Stock (190984726)