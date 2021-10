Selb vor 29 Minuten

Kletterunfall

Unfall in Kletterhalle: 7-jähriges Kind stürzt acht Meter tief und schlägt auf Hallenboden auf

In einer Kletterhalle in Selb ist ein 7-jähriges Kind etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei an beiden Beinen verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Vater