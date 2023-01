Umzug für Beschäftigte der Grenzpolizei Selb

für Beschäftigte der Grenzpolizei Selb Ursache: Hohe Radonbelastung im Dienstgebäude

im Dienstgebäude So geht es jetzt weiter

Umzug für die Grenzpolizei Selb: Aufgrund hoher Radonbelastung ziehen über 50 Beschäftigte in der kommenden Woche nach Schrinding um. Das derzeitige Polizeigebäude in der Försterstraße wird ab dem 16. Januar saniert.

Überhöhte Radon-Werte im Dienstgebäude: Polizei zieht um

Vor zwei Jahren erklärte das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz den Landkreis Wunsiedel zum Radon-Vorsorgegebiet. Bei den Messungen wiesen einige Räume des Dienstgebäudes "überhöhte Werte" auf, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Eine Sanierung des Gebäudes ist daher unumgänglich.

Während der etwa einjährigen Baumaßnahmen ziehen die Beschäftigten der Grenzpolizei zurück in das ehemalige Dienstgebäude am Grenzübergang Schirnding - und "sorgen von dort aus für uneingeschränkte Sicherheit in der Grenzregion", versichert die Polizei. Nach Abschuss der Sanierungsarbeiten sollen die Beschäftigten wieder in das derzeitige Gebäude zurückkehren.

Die hohe Radonbelastung zwingt die Polizei zu dem vorübergehenden Umzug: Radon ist ein radioaktives Edelgas - und "nach dem Rauchen eine der wichtigsten Ursachen für Lungenkrebs", erklärt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Der Aufenthalt in Gebäuden mit erhöhter Radonbelastung sollte daher vermieden werden. Das Gas ist geruchs- und geschmacklos, nicht sichtbar und "kommt überall auf der Welt vor".

Diese Regeln gelten in Radon-Vorsorgegebieten

In Franken gilt bislang nur der gesamte Landkreis Wunsiedel seit Januar 2021 als Vorsorgegebiet. Grundlage dafür ist der gesetzliche Referenzwert von 300 Becquerel Radon pro Kubikmeter Luft. Wird erwartet, dass dieser Grenzwert im Jahr in mindestens zehn Prozent der Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen überschritten wird, gilt die jeweilige Region als Vorsorgegebiet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hervor. Für Vorsorgegebiete gelten laut dem BfS folgende Regelungen:

Private, bereits bestehende Wohngebäude: Eigentümer und Bewohner können freiwillig Maßnahmen ergreifen, um die Radon-Konzentration im Gebäude zu senken.

Eigentümer und Bewohner können freiwillig Maßnahmen ergreifen, um die Radon-Konzentration im Gebäude zu senken. Private Neubauten: Bauherren sind verpflichtet, das Eindringen von Radon in das Gebäude durch bauliche Maßnahmen weitgehend zu verhindern.

Bauherren sind verpflichtet, das Eindringen von Radon in das Gebäude durch bauliche Maßnahmen weitgehend zu verhindern. An Arbeitsplätzen: Bei einer Radon-Konzentration von mehr als 300 Becquerel pro Kubikmeter müssen Maßnahmen zur Senkung der Werte in dem Gebäude eingeleitet werden.

Deutschlandweit ist die Radonbelastung unterschiedlich hoch und hängt von mehreren Faktoren ab: "In der Regel ist die Radon-Konzentration in den Mittelgebirgslagen und Gebieten, in denen viel Granitstein vorkommt, besonders hoch", erklärt der BR. Über undichte Stellen, Risse und Spalten aus Böden gelangt das Gas auch in Gebäude und sammelt sich dort an.