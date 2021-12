Selb aktualisiert vor 1 Stunde

Verkehrskontrolle

Spektakuläre Flucht vor Verkehrskontrolle: Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In Selb kam es am Donnerstag zu einer Verfolgungsjagd. Ein Autofahrer versuchte spektakulär vor der Polizei zu flüchten - hielt aber später dann doch an.