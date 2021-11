Selb vor 43 Minuten

Erstmeldung

Pkw gerät in Gegenverkehr - eine schwer verletzte Person nach Frontalzusammenstoß

Am Montag kam es in Selb zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Frontalzusammenstoß. Die Unfallverursacherin wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.