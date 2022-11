Am Sonntagvormittag, gegen 10.50 Uhr, wurde eine Streife der Sicherheitswacht Selb auf eine 40-Jahre alte Hundebesitzerin in der Parkanlage Schwanenteich aufmerksam gemacht. Die Dame war dort mit ihrem nicht angeleinten Hund unterwegs, obwohl dies dort per Beschilderung ausdrücklich verboten ist.

Die Streife der Sicherheitswacht sprach die 40-Jährige daher auf ihr Verhalten an. Darauf reagierte die Frau jedoch uneinsichtig und aggressiv, verweigerte sogar die Herausgabe ihrer Personalien.

Hund nicht angeleint - Frau beleidigt Sicherheitswacht und Polizisten

Ihr Verhalten unterstrich sie noch durch eine Aussage gegen die Streife der Sicherheitswacht, in welcher sie sinngemäß sagte, dass die beiden Männer der Sicherheitswacht nicht bei der Polizei genommen worden wären und sie deshalb nun bei der Sicherheitswacht seien.

Auch den hinzugerufenen Beamten der Polizeiwache Selb gegenüber zeigte sich die 40-Jährige uneinsichtig und aggressiv. Gegen die Dame wird daher nun seitens der Polizei Marktredwitz wegen eines Vergehens der Beleidigung, einer Ordnungswidrigkeit aufgrund nicht erfolgter Namensangabe und eines Verstoßes gegen die Stadtsatzung ermittelt.

Aus der Region: Krapfen mit ganz spezieller Füllung - "Bäcker" erntet Anzeige

Vorschaubild: © Innviertlerin/pixabay | PublicDomainPictures/pixabay