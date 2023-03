Selb vor 15 Minuten

Exhibitionistische Attacke

"Widerliches Verhalten": Mann zieht in Hallenbad vor Kindern blank - Zeugen gesucht

In Selb ist es am Montag zu einem anstößigen Vorfall gekommen: In einem Schwimmbad zog dieser einfach seine Badehose aus und empörte damit Kinder und Erwachsene.