Selb vor 52 Minuten

Zeugen gesucht: Mann (60) will Katze überfahren - und gefährdet dabei Fußgängerin

In Selb wollte ein 60-jähriger Mann am Montag (18.04.2022) die Katze einer Nachbarin überfahren. Dabei brachte er eine Fußgängerin in Gefahr. Nach ihr sowohl weiteren Zeugen sucht die Polizei nun.