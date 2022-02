Am Dienstagmorgen wurde eine 24-jährige Frau von ihrem Ex-Freund in der Max-Planck-Straße in Selb körperlich verletzt. Wie die Geschädigte, in ihrer Anzeigeerstattung angab, wurde sie im Rahmen eines Streites von dem 38-jährigen Selber, mehrfach mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen.

Nun beschäftigt sich der Sachbearbeiter Häusliche Gewalt der Polizeiwache Selb mit dem Fall.

