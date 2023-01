In Selb betrieb ein 46-jähriger Mann auf dem Balkon seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine private Räucherstube. Laut der Polizeiinspektion Marktredwitz muss der Mann jetzt mit einem Bußgeld rechnen.

In der Nacht auf Dienstag, dem 10. Januar 2023, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 0.15 Uhr die Räucheranlage und verständigte daraufhin die Polizei Marktredwitz. Vor Ort stellten die Polizeibeamten zusammen mit der hinzugezogenen Feuerwehr fest, dass auf dem Balkon des 46-Jährigen tatsächlich eine Räuchervorrichtung in Betrieb war, in der sogar Fleisch und Wurst zum Räuchern hingen.

Da solch eine Anlage in diesem Umfeld jedoch nicht zugelassen ist, wiesen die Polizisten den Mann an, diese außer Betrieb zu nehmen und abzubauen. Nun wird gegen den 46-Jährigen wegen des Verstoßes gegen die Bauordnung polizeilich ermittelt. Laut der Inspektion Marktredwitz muss der Mann mit einem Bußgeld rechnen.

