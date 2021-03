Mann attackiert Polizisten im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: Als Polizeibeamten in der Nacht vom Dienstag (9.3.2021) auf den Mittwoch (10.3.2021) einen 45-Jährigen in der Robert-Koch-Straße in Selb kontrollieren wollten, rannte er den Beamten davon. Sein Fluchtversuch währte jedoch nicht lange, da ihn die Polizisten schon nach etwa 200 Metern einholen konnten.

Als der Mann anschließend überprüft wurde, zeigte es sich wenig kooperativ. Er machte weder Angaben zu seiner Person, noch konnte er den Polizisten erklären, warum er vor der Kontrollen floh. Der 45-Jährige ging sogar auf einen der Beamten los, so berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz. Infolgedessen mussten die Polizisten den Mann zu Boden bringen, wobei er weiterhin Widerstand gegen die Beamten leistete. Nicht mehr nur verbal, sondern auch körperlich.

Selb: 45-Jähriger beleidigt Polizei nach Personenkontrolle

Der Mann versuchte sich aus den Griffen der Polizisten zu befreien, indem er sie zwickte und mit seinem Knie einen Polizisten sogar im Genitalbereich traf. Insgesamt blieben die Beamten beim Einsatz jedoch unverletzt.

Durch das merkwürdige Auftreten des 45-Jährigen nahmen die Polizisten an, dass er sich womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand befände. Deshalb wurde der Mann in ein lokales Bezirkskrankenhaus gebracht. Während der Fahrt beleidigte er mit übelsten Beschimpfungen nicht nur die Polizeibeamten, sondern auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 45-jährigen Mann wegen diverser Delikte, unter anderem Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zuletzt nahm die Polizei im Landkreis Wunsiedel einen betrunkenen Mann fest: Er lief mit zwei Messern bewaffnet durch Arzberg.