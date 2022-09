Erst Kinder, dann Polizeibeamte angegriffen: Am Freitagabend (23. September 2022) hat die Polizeiinspektion Marktredwitz gegen 18.40 Uhr eine ungewöhnliche Mitteilung erreicht. In der Schillerstraße in Selb würde gerade ein Mann eine Gruppe von Kindern mit einem "Müllgreifer" attackieren.

Am Tatort trafen die Beamten dann auf einen bereits amtsbekannten, stark alkoholisierten 27-jährigen Mann aus Selb (Landkreis Wunsiedel) der sich ihnen gegenüber "absolut uneinsichtig und aggressiv" zeigte, wie die Inspektion berichtet.

Polizei will Mann in Selb festnehmen - der reagiert mit Gewalt

Aufgrund seines betrunkenen Zustandes und um weitere Straftaten zu verhindern, musste der Mann in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich aber massiv mit Schlägen und Tritten zur Wehr setzte.

Schließlich gelang es ihm dabei sogar, einen Beamten in den Oberschenkel zu beißen. "Währenddessen schrie er immer wieder, dass er Adolf Hitler sei und alle Beamten vergasen würde", heißt es in der Mitteilung der Marktredwitzer Polizei weiter.

Aufgrund seines Promillewerts von 2,38 und seines aggressiven Verhaltens ordnete ein Staatsanwalt daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus Selb an. Auch hier leistete der 27-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten zudem pausenlos. Im Anschluss wurde er in einer Haftzelle untergebracht, nachdem ein Richter dies genehmigt hatte.

Die Kinder wurden bei der Attacke nicht verletzt. Dafür aber zwei Polizeibeamte: Einer davon so erheblich, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Gegen den Randalierer wird nun wegen einer Vielzahl an Delikten, unter andrem wegen Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus Selb: Streit auf Wandertag eskaliert - Schüler (12) schlägt auf Lehrerin ein

Vorschaubild: © Unsplash.com/Sander Sammy (Symbolfoto)