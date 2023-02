Am Mittwoch (15. Februar 2023) wurde der Polizeiinspektion Marktredwitz eine Hundeattacke aus Selb gemeldet. Im Polizeibericht steht, dass es zum Angriff kam, als ein 48-jähriger Mann aus Selb mit seinem Hund am Mittwoch gegen 16.30 Uhr Gassi ging.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Ludwig-Rieß-Straße, ging der angeleinte Hund plötzlich einen 8-jährigen Jungen an und biss diesen in den Oberschenkel. Der Junge musste nach dem Angriff im Krankenhaus von Selb ärztlich versorgt werden. Die Mutter des Jungen zeigte den 48-Jährigen nach dem Vorfall wegen fahrlässiger Körperverletzung bei der Polizeiwache Selb an.

