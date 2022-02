Selb vor 1 Stunde

Raubüberfall

Jugendliche überfallen Drogerie: zwei weitere Tatverdächtige ermittelt

Nach dem Raubüberfall am 4. Februar 2022 auf einen Drogeriemarkt in Selb konnte die Kriminalpolizei Hof zwei weitere Tatverdächtige ermitteln. Einer der beiden sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.