Einer aufmerksamen Passantin in Selb fiel am Montag (06.06.2022) ein fünfjähriger Junge auf, der offensichtlich alleine im Stadtgebiet unterwegs war. Als die Frau ihn fragte, wo denn seine Elten seien, fing er an zu weinen, weil er die Frage nicht beantworten konnte.

Durch die Hilfe der gerufenen Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz konnte der Weg zum Schrebergarten der Großeltern gefunden werden. Dort wurde der Junge in sichere Obhut übergeben, berichtet die Polizei. Wie sich herausstellte, begab sich der Junge selbstständig auf Erkundungsreise.

Auch in Marktredwitz passiert: Frau (22) belügt Polizei wegen kaputtem Fenster - und das gleich mehrmals

Vorschaubild: © Agnali/pixabay/Symbolfoto