Bereits am Donnerstag (15. Dezember 2022) hatte eine amtsbekannte 43-jährige Frau bei der Polizeiwache Selb (Landkreis Wunsiedel) einen Hausfriedensbruch in ihrer Wohnung in der Einsteinstraße angezeigt. Sie teilte dem aufnehmenden Beamten augenscheinlich völlig verwirrt mit, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei, allerdings wäre nichts zu erkennen. Das berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Die angeblichen Einbrecher hätten sich lediglich in ihr WLAN und Handy eingeloggt und dort "böse Sachen" gemacht. In ihrer Zeugenvernehmung gab sie zu Protokoll, dass das Schloss der Wohnung bereits durch die Hausverwaltung getauscht wurde. Aus der Wohnung wurde augenscheinlich nichts entwendet, jedoch hätten die unbekannten Tatverdächtigen Tapeten heruntergerissen und Möbel zerkratzt.

Selb: Angebliche Einbrecher loggen sich in WLAN und Handy ein

Am frühen Sonntagnachmittag (18. Dezember) rief die 43-Jahre alte Frau erneut bei der Polizei Marktredwitz an und meldete, dass am Sonntag im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr schon wieder jemand in ihrer Wohnung gewesen sei. Dabei wäre angeblich der Türrahmen beschädigt worden.

Vor Ort konnte durch die aufnehmenden Polizisten jedoch kein Schaden festgestellt werden. Die Polizei Marktredwitz ermittelt in diesem Fall aktuell noch gegen Unbekannt wegen Vergehen des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung. Zeug*innen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09231/9676-0 bei der Polizei Marktredwitz zu melden.

Vorschaubild: © Rafael Classen rcphotostock.com/pexels.com