Eine massive Rauchwolke hat am Donnerstagvormittag (10. März 2022) einen Großeinsatz im Landkreis Wunsiedel ausgelöst: In einem Industriegebäude in Selb war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere hundert Einsatzkräfte mussten anrücken, um die Flammen zu löschen. Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei erheblich.

In dem Betrieb werden Chemikalien verarbeitet. Daher warnte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Webseite.

Firmengebäude in Flammen - dichte Rauchwolke über Selb

Gegen 9.45 erreichte der Notruf eines Mitarbeiters die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst: In einem Firmenlabor in der Gebrüder-Netzsch-Straße war ein Feuer ausgebrochen. Die Mitarbeiter reagierten rasch und konnten sich alle in Sicherheit bringen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Nachmittag berichtet.

Mitarbeiter durch Rauchgas verletzt

Ein Mann musste sich jedoch kurzzeitig vom Rettungsdienst behandeln lassen, weil er Rauchgase eingeatmet hatte. Er konnte jedoch noch vor Ort aus der medizinischen Behandlung entlassen werden.

Die Flammen fraßen sich unterdessen durch das Gebäude, in welchem auch unterschiedliche Chemikalien gelagert waren. Die dichte Rauchsäule über der Firma war schließlich der Grund, warum die Anwohner aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gleichzeitig veranlassten die Einsatzkräfte mit den Verantwortlichen der betroffenen Firma, dass die Mitarbeiter der umliegenden Gebäude den Gefahrenbereich verlassen konnten.

Millionenschaden nach Brand - Kripo ermittelt

Es dauerte über drei Stunden, bis die Feuerwehrkräfte das Feuer gelöscht hatten. Dennoch entstand nach ersten Schätzung ein Sachschaden in Millionenhöhe. Für die Dauer des Einsatzes waren sowohl die betroffene Gebrüder-Netzsch-Straße als auch die umliegenden Zufahrten und der Christian-Höfer-Ring komplett gesperrt.

Warum es zum Ausbruch des Feuers kam, ist unterdessen noch unklar. Die Ermittler der Kriminalpolizei Hof haben die Ermittlungen am Brandort aufgenommen.

Vorschaubild: © NEWS5/Fricke