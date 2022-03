Auf einem Firmengelände in Selb ist am Donnerstagvormittag (10. März 2022) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtet, ist eine Firma in der Gebrüder-Netzsch-Straße betroffen. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es gebe eine starke Rauchentwicklung, heißt es. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell vor Ort, um das Feuer im Gebäude zu löschen (Stand 10.10 Uhr).

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.