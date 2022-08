In Selb hing der Haussegen zweier Eheleute am Dienstagnachmittag (02.08.2022) schief – und zwar auf offener Straße. Der Streit zwischen Ehefrau und Ehemann in der Lorenz-Hutschenreuther-Straße eskalierte so weit, dass am Ende die Polizei einschreiten musste. Dies bestätigte die Polizeiinspektion Marktredwitz am Mittwoch.

Zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 34 Jahre alten Frau und ihrem 37-jährigen Mann kam es gegen 18.30 Uhr im Osten der Stadt. Zunächst soll die stark alkoholisierte Frau ihren Mann einige Treppenstufen hinab geschubst haben, worauf dieser sich wehrte. Die 34-Jährige beruhigte sich auch nicht, nachdem eine Polizeistreife hinzugerufen wurde. Deshalb sahen sich die Beamten dazu gezwungen, einen Platzverweis auszusprechen. Diesem kam sie zunächst nach, jedoch nicht ohne vorher noch ihren Mann zu bespucken.

Alkoholisierte Frau bespuckt Mann – Polizei muss sich einiges gefallen lassen

Bald darauf begann die Frau jedoch, sich der Anweisung der Beamten zu widersetzen. Letztlich war es erforderlich, die Betrunkene in Gewahrsam zu nehmen. Aber auch auf dem Weg in die Zelle war die streitlustige Frau nicht zu beruhigen. Hier riss sie sich ihr Oberteil vom Leib und bewarf damit einen Polizisten. Gegen die 34-Jährige ermittelt die Polizei Marktredwitz nun unter anderem wegen eines Körperverletzungsdelikts.

