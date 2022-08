Zu einem dreisten Stromdiebstahl ist es in den letzten Monaten in Selb (Landkreis Wunsiedel) gekommen.

Einem 48-jährigen Mann aus Selb wurde bereits vor Monaten der Strom abgestellt, nachdem er seine Rechnungen nicht bezahlt hatte. Daraufhin bohrte er ein Loch durch die Schlafzimmerdecke in den Keller. Dadurch verlegte er ein Stromkabel, das er an den Hausverteiler anschloss. So berichtet es die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Dreister Strom-Klau: Mieter schließt Stromkabel an Hausverteiler an

In seiner Wohnung selbst hatte er mehrere Mehrfachsteckdosen und eine Kabeltrommel. So konnte er sämtlichen Elektrogeräte weiterbetreiben.

Der genaue Schaden muss noch ermittelt werden. Der Mann wird jetzt wegen Sachbeschädigung und der Entziehung elektrischer Energie angezeigt.

