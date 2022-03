Auf einem Firmengelände in Selb (Landkreis Wunsiedel) ist am Donnerstagvormittag (10. März 2022) ein Feuer ausgebrochen. In dem Betrieb werden Chemikalien verarbeitet. Weil auch diese Chemikalien brennen, warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Webseite und die Warnapp "Nina" vor der massiven Rauchwolke.

Wie die Polizei berichtet, ist eine Firma in der Gebrüder-Netzsch-Straße betroffen. Die Polizei warnte die Nachbarschaft in Selb am Donnerstagvormittag, Türen und Fenster sicherheitshalber geschlossen zu halten. Anwohner sollten demnach in ihren Wohnungen bleiben.

Großeinsatz in Selb: Umliegende Häuser werden evakuiert

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell immer noch vor Ort, um das Feuer im Gebäude zu löschen (Stand 12.10 Uhr).Nach derzeitigem Stand gebe es keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher. Zehn Arbeiter der Firma hätten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Was genau in dem Betrieb brenne, sei noch unklar. Die Fotoagentur News5 berichtete von einer Explosion im Maschinenlager der Firma. Das wollte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von inFranken.de nicht direkt bestätigen. Sollte es im Rahmen des Brandes eine kleinere Explosion gegeben haben, sei diese zumindest nicht "messbar" gewesen. Die Brandursache sei noch unklar.

Die Einsatzkräfte sind zur Stunde dabei, einen sogenannten "Evakuierungsradius aufzubauen". Umliegende Gebäude werden entsprechend evakuiert. Die Personen, die in der betroffenen Firma anwesend waren, wurden zuvor aus dem Gebäude gerettet. red/mit dpa

Vorschaubild: © News5/Fricke