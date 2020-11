Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz mitteilte, hat ein zwölf Jahre alter Junge aus Selb, Landkreis Wunsiedel, am Montagnachmittag, 16.11.2020, einen Feuerwerkskörper gezielt in die Richtung einer 13-jährigen Schülerin geworfen.

Die Schülerin war auf einem Stein in der Jahnstraße gesessen und hatte auf ihre Mutter gewartet, als zwei Jungen auf ihren Fahrrädern an ihr vorbeifuhren. Einer der beiden, ein 12 Jahre alter Junge aus Selb, warf im Vorbeifahren gezielt einen brennenden Feuerwerkskörper in Richtung der 13-Jährigen. Der Feuerwerkskörper verfing sich an dem am Boden stehenden Schulranzen des 13-jährigen Mädchens - und die Schultasche fing Feuer.

Genaue Personenbeschreibung war hilfreich

Die 13-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Am Schulranzen und dessen Inhalt sind durch den Feuerwerkskörper ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro entstanden. Der 12-Jährige und der andere Junge hatten sich nach dieser Tat unmittelbar vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei Marktredwitz und die Polizeiwache Selb und andere waren jedoch schnell vor Ort und konnten so, nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, den 12-Jährigen nach kurzer Zeit stellen, nicht zuletzt aufgrund einer guten Personenbeschreibung. Er war zu diesem Zeitpunkt immer noch in Begleitung des zweiten Jungen.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten dann noch weitere Feuerwerkskörper. Vor Ort zeigte sich der Bub geständig und gab die Tat zu. Gegen ihn wird nun wegen eines Vergehens der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nach Aufnahme des Sachverhalts übergaben die eingesetzten Polizisten den 12-Jährigen und seinen Begleiter an die jeweiligen Eltern.

