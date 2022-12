Am gestrigen Donnerstagabend, kurz nach 22.00 Uhr, gingen bei der Polizei Marktredwitz mehrere Mitteilungen über eine augenscheinlich betrunkene und hilflose Person in der Hofer Straße ein. Eine Streife der Polizei Marktredwitz konnte dort schließlich einen 44-Jahre alten Mann antreffen, der am Boden lag und über Schmerzen und Unterkühlung klagte.

Die Kleidung des 44-Jährigen war dabei augenscheinlich komplett durchnässt. Zudem war der 44-Jährige blutverschmiert. Er verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Bei Eintreffen des Rettungswagens war der 44-Jahre alte Mann jedoch wieder bei sich, lehnte allerdings die offensichtlich erforderliche medizinische Behandlung strikt ab. Dies ging dann sogar so weit, dass der 44-Jährige nach den Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei trat und schlug.

Verletzter Randalierer schlägt um sich - auch wüste Flüche fallen

Glücklicherweise wurde dabei niemand getroffen und somit auch nicht verletzt. Begleitend beleidigte er die vorgenannten Personengruppen noch mit diversen Schmähworten, wobei der Ausdruck "Arschloch" noch zu den harmloseren zählte. Im Krankenhaus Selb spuckte der 44-Jährige dann noch gezielt einem Notfallsanitäter und einer Notärztin ins Gesicht.

Bei dem 44-Jährigen wurde daher eine Blutentnahme angeordnet, weiterhin musste er aufgrund seines gezeigten Verhaltens fixiert werden. Im Nachgang konnte dann noch ermittelt werden, dass der 44-Jahre alte Mann im Vorfeld augenscheinlich noch zwei geparkte Fahrzeuge in der Martin Pöhlmann Straße beschädigt hat, da man an diesen Fahrzeugen Blutspuren feststellen konnte.

Weiterhin hatte sich der 44-Jährige offensichtlich in der Friedrich Ebert Straße seines Einkaufs entledigt, da er diesen scheinbar gegen eine dortige Hauswand geworfen hatte und ihn anschließend auf dem Gehweg liegen ließ. Die Polizei Marktredwitz ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen diverser Delikte, unter anderem Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

