In einer Nacht Mitte Dezember des vergangenen Jahres hatte Sicherheitswachtler Michael Reimer gegen 03.15 Uhr Schreie vor seinem Haus in Selb gehört. Umgehend sah er nach dem Rechten. Ein verletzter junger Mann lag mit einer tiefen, stark blutenden Schnittwunde am Oberkörper vor Reimers Gartenzaun.

Er zögerte nicht lange, holte Verbandsmaterial sowie Decken, um den jungen Mann versorgen zu können, bis der Rettungsdienst eintreffen würde.

Sicherheitswachtler zeigt Courage - und rettet jungem Mann das Leben

Zu dieser Zeit herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der junge Mann hatte nicht nur viel Blut verloren, sondern war überdies ohne Oberbekleidung - er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Mit großer Wahrscheinlichkeit rettete Michael Reimer durch sein beherztes Handeln dem jungen Mann sein Leben, wie die Polizeiinspektion Marktredwitz am Mittwoch (06. April 2022) in einer Pressemitteilung berichtet.

Für dieses beispielhafte und couragierte Handeln bedankte sich der Präsident des Polizeipräsidiums Oberfranken ausdrücklich mit einem Schreiben bei dem Sicherheitswachtler Michael Reimer und sprach ihm hiermit auch seine persönliche Anerkennung aus. Der Dienststellenleiter und der Sachbearbeiter Einsatz der Polizeiinspektion Marktredwitz schlossen sich den Dankesworten des Präsidenten an und überreichten stolz das Dankschreiben.