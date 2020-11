Ein dringendes Bedürfnis hat einem Mann in Oberfranken Probleme eingebracht: Am Dienstag (24.11.2020) gegen 14.45 Uhr ist es in der Dr.-Ludwig-Rieß-Straße in einem dortigen Verbrauchermarkt zu einem Hausfriedensbruch gekommen, wie die Polizeiinspektion Selb am Tag danach berichtet. Ein 25-jähriger aus Selb habe gegen das im Vorfeld gegen ihn verhängte Hausverbot in besagtem Verbrauchermarkt verstoßen. Wie kam's dazu?

Darauf angesprochen, räumte der 25-Jährige ein, sehr wohl von dem Hausverbot zu wissen. Als Grund, warum er trotzdem dagegen verstoßen habe, brachte er ein nur allzu menschliches Bedürfnis vor, er habe die dortige Toilette benutzen wollen. Auch wenn die Angaben des 25-Jährigen nachvollziehbar erscheinen, so zieht der Sachverhalt doch Konsequenzen nach sich.

Selb: Notdurft bringt 25-Jährigen in die Bredouille

Der Verdacht eines Vergehens des Hausfriedensbruchs gegen den 25-Jährigen besteht. Die aufnehmenden Beamten der Polizei Marktredwitz schreiben diesbezüglich eine Anzeige, welche dann der Staatsanwaltschaft in Hof zur Entscheidung vorgelegt wird.