Mit Böllern in der Bahn: Mann schmuggelt 8 Kilo verbotene Feuerwerkskörper

Auch in diesem Jahr sind Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb vor den Feiertagen unterwegs, um die Einfuhr illegaler Feuerwerkskörper zu kontrollieren. Am Dienstagnachmittag wurden die Beamten in einem Zug aus Tschechien fündig. Von dort aus wolle ein Mann einreisen, der fast acht Kilogramm verbotener Feuerwerkskörper dabei hatte.