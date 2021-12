In der Trinkwasserversorgungsanlage Wunsiedel sind bei einer Routinekontrolle coliforme Keime festgestellt worden - das teilte das Landratsamt Wunsiedel am Freitag (17. Dezember) in einer Pressemitteilung mit. Bis auf Weiteres sei es für die Bewohnerinnen und Bewohner des gesamten Stadtgebietes Wunsiedel, sowie der Ortsteile Holenbrunn, Schönbrunn/Furthammer, Valetsberg, Breitenbrunn und Göringsreuth nötig, das Trinkwasser abzukochen, heißt es in der Meldung.

Alle notwendigen Maßnahmen, darunter auch die Chlorung des Wassers, wurden bereits eingeleitet. Das Gesundheitsamt werde die Menschen umgehend informiert umgehend, sobald diese Anordnung zum Abkochen des Trinkwassers wieder aufgehoben werden kann.