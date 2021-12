In der Trinkwasserversorgungsanlage Wunsiedel sollen bei einer Routinekontrolle coliforme Keime festgestellt worden sein - das teilte das Landratsamt Wunsiedel am Freitag (17. Dezember) in einer Pressemitteilung mit. Bis auf Weiteres sei es für die Bewohnerinnen und Bewohner des gesamten Stadtgebietes Wunsiedel, sowie der Ortsteile Holenbrunn, Schönbrunn/Furthammer, Valetsberg, Breitenbrunn und Göringsreuth nötig gewesen, das Trinkwasser abzukochen, hieß es in der Meldung.

Am Mittwoch (22. Dezember) dann die Entwarnung: Das Landratsamt Wunsiedel teilt in einer weiteren Pressemitteilung mit, dass die Abkochanordnung jetzt aufgehoben ist. "Die Proben der vergangenen Tage haben keinerlei Hinweise auf eine weitere Belastung mit coliformen Keimen ergeben. Die Chlorung des Wassers wird dennoch aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres aufrechterhalten werden", heißt es ergänzend.