Selb 04.03.2021

Hundeschmuggel

Polizei deckt erneut Welpenschmuggel auf: Drei Hundybabys auf engstem Raum eingesperrt

Die Grenzpolizei in Selb hat erneut einen Welpenschmuggel verhindert. Drei junge Zwergspitzwelpen waren in einer kleinen Box eingesperrt. Die Hunde kommen vorerst in Quarantäne.