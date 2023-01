Am Abend des 19.01.2023, gegen 19.00 Uhr, stürzte eine 82-jährige Hundehalterin aus ungeklärter Ursache beim Gassigehen in Selb-Plößberg, im Landkreis Wunsiedel. Ihr Mischlingsrüde erschrak dadurch und rannte mitsamt der Leine davon.

Wenig später teilten mehrere Zugführer der Polizei mit, einen Hund in Nähe der Gleiße gesehen zu haben. Die Polizei verständigte daraufhin einen Polizei-Hundeführer und band diesen in die Suche nach dem entlaufenen Rüden ein. Dies gab die Polizeiinspektion

Hund in "lebensgefährlicher Lage": Polizeihund rettet ihn

Dieser konnte schließlich nach langer Suche im unwegsamen Gelände den Mischling mit Hilfe seines vierbeinigen Kollegen namens „Melvin“ aufstöbern. Der entlaufende Mischling hatte sich mit der Leine an einer Wurzel verfangen und sich so in eine lebensgefährliche Lage gebracht.

Der sichtlich frierende, aber unverletzte Hund konnte schließlich einer Bekannten der Hundehalterin übergeben werden. Einer glücklichen Zusammenführung von Hund und Frauchen stand so nichts mehr im Wege.