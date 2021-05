In Wunsiedel sind am Dienstag (11.05.2021)am Ludwig-Hacker-Platz zwei Brüder (18 und 16 Jahre) in einen heftigen Streit geraten.

Der Ältere zog dabei ein Messer und griff den Jüngeren an, wie die Polizei am Mittwoch berichtet.

Der 16-Jährige wurde am linken Oberarm leicht verletzt musste umgehend im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizeiinspektion mittelt, spielte Alkohol bei der Tat keine Rolle.