Ein 60-Jähriger aus Baden-Württemberg, der durch seinen Bruder als vermisst gemeldet war, ist in der Nacht vom Dienstag (20. September 2022) auf Mittwoch (21. September 2022) in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) gegen 03.20 Uhr durch Beamt*innen der Polizei Marktredwitz in Gewahrsam genommen worden. So berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie der 60-Jährige an der Tür einer Bankfiliale in der Martin-Luther-Straße augenscheinlich die Türöffnungsautomatik herausgerissen hatte und verständigte daraufhin die Polizei. Der 60-Jährige hatte zuvor seine persönlichen Sachen im Vorraum des Bankgebäudes abgelegt. Jedoch kam er, nachdem er kurzzeitig die Bank verlassen hatte, nicht mehr in das Gebäude. An der Türöffnung entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Marktredwitz: Vermisster randaliert in einer Bankfiliale

Doch bereits einige Stunden zuvor hatte der 60-Jährige die Polizei in Marktredwitz beschäftigt. Es begann zunächst mit einem Verkehrsunfall am Dienstag (20. September 2022) gegen 15.40 Uhr in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) in der Waldsassener Straße. Hier war der 60-Jährige mit seinem Auto in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Bei diesem Unfall verletzte sich der 60-Jährige leicht und wurde daher in das Klinikum Marktredwitz gebracht.

Das Auto des 60-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden. Der daran entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Unfallschaden am geparkten Auto beträgt ebenfalls etwa 5000 Euro. Im Klinikum gefiel es dem 60-Jährigen dann offenbar auch nicht, denn am Dienstag gegen 18.45 Uhr entfernte er sich aus dem Krankenhaus, jedoch in Kleidung eines anderen Patienten.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der Polizei Marktredwitz konnte der 60-Jährige dann aber bereits kurze Zeit nach seiner Flucht im Stadtgebiet von Marktredwitz angetroffen werden. Die zuvor entwendete Kleidung im Wert von geschätzten 40 Euro, stellten die aufnehmenden Beamten sicher und entließen den 60-Jährigen danach auf freien Fuß. Was der 60-Jährige dann bis zu dem Vorfall in der Bankfiliale in der Martin-Luther-Straße, am Mittwoch gegen 03.20 Uhr gemacht hat, entzieht sich der Kenntnis der Polizei.

60-jähriger Baden-Württemberger beschäftigt Polizei in Marktredwitz

Der 60-Jährige hüllt sich hier in Schweigen. Gegen ihn wird seitens der Polizei Marktredwitz nun wegen diverser Delikte, darunter Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt. Die Kolleg*innen in Baden-Württemberg wurden über das Auffinden des 60-Jährigen in Marktredwitz ebenfalls in Kenntnis gesetzt.