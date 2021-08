Marktredwitz vor 57 Minuten

Schlägerei

"Nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen": Zwei Männer prügeln sich krankenhausreif

Am Samstagmorgen (21.08.) gab es in Marktredwitz eine Schlägerei zwischen zwei Männern. Sie fügten sich so starke Verletzungen zu, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.