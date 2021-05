Marktredwitz vor 1 Stunde

Handfester Streit

"Streit um Pole-Position in Waschanlage": Mann schlägt 22-Jährigem mehrfach ins Gesicht

In der oberfränkischen Stadt Marktredwitz kam es am Montagabend zu einem handfesten Streit an einer Waschanlage. Dabei schlug ein 46-jähriger Mann seinem Kontrahenten wohl mehrfach ins Gesicht, weswegen dieser später ins Krankenhaus musste.