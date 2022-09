Marktredwitz: Starke Rauchentwicklung in einer Fabrikhalle

Leutendorf/Marktredwitz vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Wegen überhitztem Rohr: Starke Rauchentwicklung in einer Fabrikhalle

Feuerwehr und Polizei mussten am Montag in Marktredwitz ausrücken, nachdem Rauch in einer Fabrikhalle entstanden war. Die Ursache für die Rauchentwicklung konnte schnell herausgefunden werden.