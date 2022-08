Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Marktredwitz vom Sonntag, 28.08.2022

Geburtstagsfeier läuft aus dem Ruder

Selb.- Nicht zum gratulieren, sondern um eine Streitigkeit zu beenden, war der Grund des Besuches der Polizei in einer Wohnung in der Sedanstrasse am frühen Sonntagmorgen. Bei der Geburtstagsfeier des Wohnungsinhabers kam es mit einem 28 Jährigem Gast zum Streit, in dessen Verlauf dieser einer 43 Jährigen Frau mit seinem Schuh ins Gesicht schlug. Anschließend beschädigte er noch eine Glastüre, wobei er sich selbst verletzte. Die Polizei nahm den Randalierer, der unter starkem Alkoholeinfluß stand, mit zur Blutentnahme und leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Pkw verkratzt

Arzberg.- In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Nikolaus-Unruh-Strasse der braune Skoda einer Anwohnerin von einem Unbekannten fast über die gesamte Fahrzeuglänge verkratzt. Die Polizei bittet Anwohner, die diesbezüglich verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise.

Ungebetener Gast im Museumscafe

Marktredwitz.- Da staunte die Bedienung nicht schlecht, als sie am Samstagmorgen im Cafe am Egerland Kulturhaus einen sichtbar unter Drogeneinfluß stehenden 45 Jährigen Mann feststellte, der sich dort eingeschlichen und die Nacht verbracht hatte. Auf der Suche nach Trinkbaren warf er mehrere Flaschen zu Boden und leerte ein Cola. Da ihm vom Gericht die Aufnahme von Drogen verboten worden war, wurde er einer Blutentnahme zugeführt sowie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Hausfriedensbruch erstattet.

