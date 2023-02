Am Montag, dem 20. Februar 2023, wurde die Polizei Marktredwitz zu einem Betriebs-Unfall in einem Unternehmen in die Rößlermühlstraße gerufen. Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz mitteilte, war ein Mann dabei schwer verletzt worden.

Ein 58-jähriger Mitarbeiter war gegen 16.30 Uhr, mit der Montage eines Lkw-Reifens beschäftigt und wollte dabei den besagten Reifen mit Luft füllen. Dabei erlitt der Reifen ersten Erkenntnissen zufolge einen Riss.

Lkw-Reifen platzt bei Montage: Mitarbeiter schwer verletzt

und die darin befindliche Luft breitete sich schlagartig mit einem lauten Knall aus. Der 58-Jährige erlitt dadurch ein schweres Knalltrauma, geplatzte Blutgefäße im Augen- und Nasenbereich sowie ein Hämatom an der Stirn.

Mit einem Rettungs-Hubschrauber musste er in eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik geflogen werden. Die Polizei Marktredwitz hat hinsichtlich dieses Betriebsunfalls ihre Ermittlungen aufgenommen.

