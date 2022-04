Am Mittwochnachmittag (06.04.2022) ging bei der Polizei Marktredwitz eine Mitteilung über eine männliche Person ein, die im Bereich einer Bushaltestelle in der Breslauer Straße in Marktredwitz (Kreis Wunsiedel) mehrere Passanten belästigt haben soll.

Gleich bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten an der Einsatzörtlichkeit ging ein 48-Jahre alter Mann mit einer bedrohlichen Haltung, in Form von geballten Fäusten, auf diese zu, wie die Polizei Marktredwitz mitteilt.

Marktredwitz: Mann belästigt Passanten - Polizei bringt ihn zu Boden

Plötzlich entwickelte sich ein "Gerangel" zwischen dem 48-Jährigen und einem ebenfalls anwesenden 49-jährigen Mann. Die Beamten brachten den 48-Jährigen zu Boden und fesselten ihn dort, wogegen er sich jedoch stark wehrte.

Anschließend brachten die Beamten den 48-Jährigen in eine Gewahrsamszelle, die er erst am Folgetag wieder verlassen durfte. Was sich abgespielt hat, bevor die Polizisten vor Ort waren, müssen die laufenden Ermittlungen noch zeigen.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden bei der Polizei Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 entgegengenommen. Gegen den 48-Jährigen wird seitens der Polizei Marktredwitz zunächst wegen eines Vergehens des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Vorschaubild: © Matthias Hoch