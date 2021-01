Bei der Polizei Marktredwitz wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag (12.01.21) eine Ruhestörung in Wölsauerhammer in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) mitgeteilt.

Als die eingesetzten Polizeibeamten, unter anderem auch ein Polizeihundeführer am Ort des Geschehens eintrafen, zeigte sich der für die Ruhestörung verantwortliche, amtsbekannte 43-Jährige außer sich.

Marktredwitz: Mann (43) beleidigt Polizisten und Hund zeigt sich verhaltensgestört

Er beleidigte die Polizisten mit den Worten „Wichser“ und „Spasten“, wie die Polizeiinspektion Marktredwitz mitteilt. Außerdem machte der Hund des 43-Jährigen, ein Dobermann, einen hochgradig verhaltensgestörten Eindruck.

Sein Herrchen, der 43-Jährige, hatte augenscheinlich keinerlei Einflussmöglichkeit mehr auf seinen Hund. Dies zeigte sich unter anderem darin, dass der Dobermann auf Zurufen des Hundehalters keine Reaktion zeigte und somit offenbar keinerlei Bindung zwischen dem Tier und seinem Herrchen bestand. Im Gegenteil, der Hund stellte sogar die anwesenden Polizisten und rannte dabei angespannt auf der Straße herum.

Da der Dobermann bereits schon einmal im Dezember letzten Jahres auffällig geworden war - er hatte einer zufällig vorbeilaufende Passantin in den Oberschenkel gebissen - wird eine Einzelfallanordnung zu seiner Haltung angeregt. Gegen sein Herrchen, den 43-Jährigen wird seitens der Polizei Marktredwitz zudem wegen eines Vergehens der Beleidigung und einer Ordnungswidrigkeit wegen unzulässigen Lärms ermittelt.

Ein 28-jähriger Mann randalierte im Landkreis Schweinfurt extrem